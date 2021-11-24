Убийство в оккупированной Макеевке: Украина в ТКГ призвала к расследованию смерти украинца
Фото: Руслан Макарец (facebook.com/denisovaombudsman)
Украинская сторона в ТКГ призвала Россию к расследованию смерти Руслана Макарца в колонии оккупированной Макеевки. Мужчина скончался от ножевых ранений 11 ноября 2021 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
Украинская делегация призвала российскую сторону обеспечить неотложный доступ персоналу Красного Креста к месту инцидента для дальнейшего проведения расследования всех обстоятельств смерти Макарца.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в колонии оккупированной Макеевки от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Мужчину задержали в 2019 году за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб. Погибший был приговорен к 13 годам лишения свободы.