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В оккупированной Макеевке убили заключенного боевика. Он когда-то сдался Украине

Новина українською →
Макеевка, Пятница 12 ноября 2021 18:22
В оккупированной Макеевке убили заключенного боевика. Он когда-то сдался Украине Фото: Руслан Макарец (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Валерия Полищук

В колонии оккупированной Макеевке от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Около года он служил у боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала она.

Он был задержан в 2019 году в оккупированной Горловке, после чего его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Денисова призвала главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить колонию, в которой погиб Макарец и проверить обстоятельства его смерти, а также состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

По информации "Граты", житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти. В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности".

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Макеевка ДНР
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