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Вбивство в окупованій Макіївці: Україна в ТКГ закликала до розслідування смерті українця

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Середа 24 листопада 2021 20:33
Вбивство в окупованій Макіївці: Україна в ТКГ закликала до розслідування смерті українця Фото: Руслан Макарец (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Сергій Пишкін

Українська сторона в ТКГ закликала Росію до розслідування смерті Руслана Макарця в колонії окупованої Макіївки. Чоловік помер від ножових поранень 11 листопада 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Українська делегація закликала російську сторону забезпечити невідкладний доступ персоналу Червоного Хреста до місця інциденту для подальшого проведення розслідування всіх обставин смерті Макарця.



Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в колонії окупованої Макіївки від ножових поранень помер українець Руслан Макарець. Чоловіка затримали у 2019 році через, нібито, шпигунство на користь українських спецслужб. Загиблого було засуджено до 13 років позбавлення волі.

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