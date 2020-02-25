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Убийство Гандзюк: Рябошапка сообщил, когда можно ожидать экстрадицию Левина

Новости » Общество     25.02.2020 - 20:58
Убийство Гандзюк: Рябошапка сообщил, когда можно ожидать экстрадицию Левина
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

У защиты Левина есть время до 28 февраля, чтобы обжаловать экстрадицию

Экстрадицию из Болгарии в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина можно ожидать с пятницы, 28 февраля. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

По его словам, 28 февраля должен завершиться срок подачи апелляции на экстрадицию со стороны защиты Левина.

Напомним, в конце января в Болгарии в ходе спецоперации был задержан Алексей Левин (Москаленко), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Левин изменил внешность, однако его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. При задержании у Левина изъяли два паспорта.

Также сообщалось, что суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Левина. Местный прокурор заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным. При этом адвокаты подозреваемого в организации убийства Гандзюк сообщили, что подадут апелляцию на решение об экстрадиции Левина.

Как известно, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года в Херсоне. Неизвестный облил активистку кислотой, после чего ее госпитализировали. Вместе с тем, медикам не удалось спасти жизнь девушки, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

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Новости Украины экстрадицияЕкатерина ГандзюкРуслан Рябошапка
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