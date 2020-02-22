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Суд Болгарии разрешил экстрадировать Левина в Украину

Новости » Политика     22.02.2020 - 12:15
Суд Болгарии разрешил экстрадировать Левина в Украину
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Местный прокурор заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на местное издание "Флагман".

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным. Несмотря на это защита Алексея Левина имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - заявил прокурор.

Напомним, Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генерального прокурора отправили еще 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.

Алексея Левина задержали в ходе спецоперации в болгарском Бургасе. Он подозревается в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. По данным болгарских правоохранителей, его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. При задержании у Левина изъяли два паспорта.

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Новости Украины БолгарияЕкатерина Гандзюк
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