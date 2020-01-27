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Фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин изменил внешность

Новости » Политика     27.01.2020 - 17:21
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин изменил внешность
Фото: Алексей Левин (Слідство.Інфо)

Левина удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин изменил внешность. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на заявление болгарской полиции.

Сообщается, что подозреваемый изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. В полиции отметили, что Левина удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Также сообщается, что при задержании у него изъяли два паспорта. По данным правоохранителей, Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 год, пешком перейдя границу, в самой Болгарии он нигде не регистрировался.

Отметим, Левина задержали в ходе спецоперации в болгарском Бургасе.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Службы безопасности Украины провели массовые обыски в Херсоне по делу об убийстве Гандзюк. Позже стало известно, что обыски прошли у главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Также задержали бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского, который фигурирует в деле Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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