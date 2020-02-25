ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 20:58
Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

У захисту Левіна є час до 28 лютого, щоб оскаржити екстрадицію

Екстрадицію з Болгарії в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна можна очікувати з п'ятниці, 28 лютого. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.

За його словами, 28 лютого має завершитися термін подачі апеляції на екстрадицію з боку захисту Левіна.

Нагадаємо, наприкінці січня в Болгарії в ході спецоперації був затриманий Олексій Левін (Москаленко), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левін змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

Також повідомлялося, що суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадиції в Україну затриманого раніше Левіна. Місцевий прокурор заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим. При цьому адвокати підозрюваного в організації вбивства Гандзюк повідомили, що подадуть апеляцію на рішення про екстрадицію Левіна.

Як відомо, напад на Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року в Херсоні. Невідомий облив активістку кислотою, після чого її госпіталізували. Разом з тим, медикам не вдалося врятувати життя дівчини, Гандзюк померла в лікарні 4 листопада.

У Лондоні починається суд на запит США про екстрадицію Ассанжа Суд Болгарії дозволив екстрадувати Левіна в Україну
Новини України экстрадицияКатерина ГандзюкРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся