Адвокаты подозреваемого в деле Гандзюк обжалуют решение о его экстрадиции

Фото: Алексей Левин (Следствие.Инфо)

Защита Левина отметила, что "на этой неделе его точно не экстрадируют"

Решение об экстрадиции из Болгарии в Украину подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк - Алексея Левина - будет обжаловано. Об этом со ссылкой на адвокатов Левина пишет hromadske.

В частности, защитник подозреваемого Михаил Величко заявил, что ждать экстрадиции Левина течение этой недели не стоит, поскольку готовится апелляция.

"На этой неделе его точно не экстрадируют, потому что клиент лично принял решение и дал указание адвокату, который представлял его интересы в Болгарии - подать апелляционную жалобу. Технически мы в любой момент можем отозвать эту апелляционную жалобу", - сказал Величко.

Известно также, и это подтвердил адвокат Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашко - адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк - пытались попасть в Алексея Левина в Болгарии в место, где его удерживают.

Однако Ильченко и Мурашкин эту информацию опровергли. Хотя Мурашкин планирует поехать в Болгарию, где собирается допросить подозреваемого.

Напомним, еще в конце января 2020 Украина попросила Болгарию экстрадировать Алексея Левина. Недавно суд в Болгарии принял решение об экстрадиции подозреваемого. Суд признал ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным.

Алексея Левина задержали в ходе спецоперации в болгарском Бургасе. Он изменил внешность, однако его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. При задержании у Левина изъяли два паспорта.