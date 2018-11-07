Убийство Гандзюк: ни один работник полиции Херсонской области не уволен

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Также никто из полицейских не подал в отставку

Ни один из представителей полиции Херсонской области не был уволен и не подал в отставку после смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на брифинге в среду, 7 ноября, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Кроме того, по словам Фацевича, увольнений среди полицейских не планируется.

"Все сказано. Все компетентные работники, работники следственных подразделений, руководители полиции на местах уже высказались по этому поводу. Нет, никто не ушел в отставку, - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто будет уволен или кто-то подал в отставку из полиции.

Он также отметил, что никто не был уволен. Отметим, что ранее активисты требовали отставки полиции области после смерти Екатерины Гандзюк.

Напомним, во вторник, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что все материалы расследования убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам.

Добавим, глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по п'пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.