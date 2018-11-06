У поліції оприлюднили свідчення і слідчий експеримент по нападу на Гандзюк

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці допитали 367 свідків, провели 20 експертиз і більше 100 слідчих дій

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо 5-ти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.

"В липні цього року організатор пообіцяв виконавцю винагороду в сумі 5 тисяч доларів за побиття Катерини Гандзюк. Надалі плани змінилися і побиття замінили на застосування сірчаної кислоти, яку купили напередодні злочину. Злочинців було троє. Один виступав в якості водія, інший спостерігав за територією, а останній повинен був застосувати кислоту проти потерпілої", - сказав Князєв, додавши, що після вчинення злочину, водій відвіз виконавця до місця проживання, по дорозі викинули докази.

Без показів винних поліція не могла б знайти усі ці речі, заявив він. Крім цього, під час обшуків в будинках злочинців, знайшли ще одну пляшку сірчаної кислоти.

Інформація щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк Сергій В.князєв: За результатами допитів затриманих осіб та 367 свідків, проведення 20 експертиз і більше 100 слідчих дій, нами встановлено всі обставини планування та скоєння злочину. У липні цього року організатор пообіцяв виконавцю винагороду у сумі п'ять тисяч доларів за побиття Катерини Гандзюк. В подальшому плани змінилися і побиття замінили на застосування сірчаної кислоти, яку купили напередодні злочину. Злочинців було троє. Один виступав у якості водія, інший спостерігав за теріторією, а останній мав застосувати кислоту проти потерпілої. Після вчинення злочину, водії відвіз виконавця до місця проживання, по дорозі викинули докази. Без показів винних поліція не могла б знайте всі ці речі. Крім цього, під час обшуків у будинках злочинців, знайшли ще одну пляшку сірчаної кислоти. Арсен Аваков Національна поліція України В'ячеслав Аброськін #новини #МВС Опубліковано МВС України Вівторок, 6 листопад 2018 р.

Зараз, за словами Князєва, всі напрацьовані матеріали по справі Гандзюк передали Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією президента України Петра Порошенка, злочин проти Гандзюк вже значною мірою розкрито.

Додамо, також повідомлялося, що, виступаючи в парламенті, генпрокурор Юрій Луценко заявив про відставку через справу Гандзюк.