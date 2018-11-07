Вбивство Гандзюк: жодний працівник поліції Херсонської області не звільнений

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Також ніхто з поліцейських не подав у відставку

Жоден із представників поліції Херсонської області не був звільнений і не подав у відставку після смерті громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це на брифінгу в середу, 7 листопада, повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Крім того, за словами Фацевича, звільнень серед поліцейських не планується.

"Все сказано. Всі компетентні працівники, працівники слідчих підрозділів, керівники поліції на місцях вже висловились з цього приводу. Ні, ніхто (не пішов у відставку, - ред.)", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи хтось буде звільнений чи хтось подав у відставку з поліції.

Він також зазначив, що ніхто не був звільнений. Зазначимо, що раніше активісти вимагали відставки поліції області після смерті Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, у вівторок, генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що усі матеріали розслідування вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія (ТСК) не зможе отримати доступ до документів.

Додамо, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.