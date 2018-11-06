Рада утворила ТСК з розслідування вбивства Гандзюк та нападів на активістів

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №9262

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9262 про утворення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 259 нардепів.

"Утворити тимчасову слідчу комісію Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Метою тимчасової слідчої комісії є перевірка відомостей та з’ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - сказано у проекті постанови.

Кількісний склад комісії складає 19 осіб.

"Обрати головою тимчасової слідчої комісії народного депутата України Березу Борислава Юхимовича (позафракційний), заступником голови тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Алєксєєва Сергія Олеговича (фракція "Блок Петра Порошенка")", - зазначається у документі.

До складу ТСК увійшли: Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа-Масі Найєм, Максим Саврасов, Василь Яніцький (усі - БПП); Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький, Антон Геращенко (усі - "Народний фронт"); Юрій Павленко, Дмитро Шпенов ("Опозиційний блок"); Олена Сотник (Об'єднання "Самопоміч"); Ігор Луценко ("Батьківщина"); Андрій Шипко ("Відродження"); Євген Рибчинський ("Воля народу"); Ігор Мосійчук (Радикальна партія Олега Ляшка); Ірина Геращенко, Остап Єднак (позафракційні).

Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко в ході звіту в Раді з розслідування вбивства Гандзюк заявив, що подасть заяву про відставку. Додамо, генпрокурор проінформував, що справу про вбивство Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко підкреслив, що злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкрито. Він також заявив, що у слідства є понад 20 версій щодо вбивства херсонської активістки.

За словами президента, після того, як справа Гандзюк була перекваліфікована на завершене вбивство, виконавцям і замовникам злочину загрожує довічна вища форма покарання.