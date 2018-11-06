Вся інформація по справі Гандзюк буде засекречена, - Луценко

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Прокуратура не надаватиме доступу ТСК до матеріалів розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Усі матеріали розслідування вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк повністю засекречені. Про це повідомив генеральний прокур Юрій Луценко, перелає РБК-Україна із посиланням на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія (ТСК) не зможе отримати доступ до документів.

"У ТСК не буде навіть предмету слідства, адже вся інформація буде засекречена", - підкреслив Луценко.

Він заявив, що ще одна із причин засекреченості - витік інформації. Зокрема, ГПУ перевіряє причетність 12 осіб до замовлення вбивтсва Гандзюк. Й учора одна із версій слідства, за словами генпрокурора, витекла у ЗМІ.

"Сьогодні я відверто попередив парламентарів - після вчорашніх подій прокурор не надаватиме доступу до жодних документів слідства. Адже подібні витоки інформації ставлять під загрозу успішність розслідування", - сказав Луценко.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, на сьогодні слідство обґрунтовано вважає Сергія Торбіна організатором замаху на Гандзюк. Його та ще чьотирьох підозрюваних у справі Гандзюк було затримано, наразі вони в СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.