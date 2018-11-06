ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Вся інформація по справі Гандзюк буде засекречена, - Луценко

Новини » Політика    06.11.2018 - 20:09
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Прокуратура не надаватиме доступу ТСК до матеріалів розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Усі матеріали розслідування вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк повністю засекречені. Про це повідомив генеральний прокур Юрій Луценко, перелає РБК-Україна із посиланням на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія (ТСК) не зможе отримати доступ до документів.

"У ТСК не буде навіть предмету слідства, адже вся інформація буде засекречена", - підкреслив Луценко.

Він заявив, що ще одна із причин засекреченості - витік інформації. Зокрема, ГПУ перевіряє причетність 12 осіб до замовлення вбивтсва Гандзюк. Й учора одна із версій слідства, за словами генпрокурора, витекла у ЗМІ.

"Сьогодні я відверто попередив парламентарів - після вчорашніх подій прокурор не надаватиме доступу до жодних документів слідства. Адже подібні витоки інформації ставлять під загрозу успішність розслідування", - сказав Луценко.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, на сьогодні слідство обґрунтовано вважає Сергія Торбіна організатором замаху на Гандзюк. Його та ще чьотирьох підозрюваних у справі Гандзюк було затримано, наразі вони в СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.

У поліції оприлюднили свідчення і слідчий експеримент по нападу на Гандзюк Рада утворила ТСК з розслідування вбивства Гандзюк та нападів на активістів
Новини України ГПУКатерина ГандзюкВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся