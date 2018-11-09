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Убийство Гандзюк не должно быть безнаказанным, - еврокомиссар Хан

Новости » Политика    09.11.2018 - 13:19
Фото: Йоханнес Хан и Владимир Гройсман (twitter.com/JHahnEU)
Фото: Йоханнес Хан и Владимир Гройсман (twitter.com/JHahnEU)

Евросоюз обеспокоен убийством Екатерины Гандзюк

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Европейский союз обеспокоен убийством активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хана в Twitter.

"Я также подчеркнул серьезную озабоченность Европейского союза по поводу убийства Екатерины Гандзюк. В Украине не должно быть безнаказанности! Более того, я отметил, что общественный вещатель UA: ПЕРШИЙ должен получать адекватную поддержку в соответствии с законом, чтобы иметь возможность выполнять свою важную информационную функцию", - сообщил Хан.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала наказать виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны. Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк.

Кроме того, в Совете Европы заявили, что активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии, а потому активистов следует защитить от нападений. Также ранее в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

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Новости Украины ЕврокомиссияЙоханнес ХанЕкатерина Гандзюк
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