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В МИД Канады призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк

Новости » Политика    06.11.2018 - 07:31
Фото: Христя Фриланд (из открытых источников)
Фото: Христя Фриланд (из открытых источников)

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Екатерины

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала наказать виновных в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фриланд в Twitter.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - написала она.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны.

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк.

4 ноября активистка скончалась в больнице. Нападение на Екатерину Гандзюк произошел утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой.

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Новости Украины МИД УкраиныКанадаЕкатерина ГандзюкУбийство
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