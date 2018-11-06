В МИД Канады призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк

Фото: Христя Фриланд (из открытых источников)

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Екатерины

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала наказать виновных в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фриланд в Twitter.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - написала она.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice. — Chrystia Freeland (@cafreeland) November 5, 2018

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны.

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк.

4 ноября активистка скончалась в больнице. Нападение на Екатерину Гандзюк произошел утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой.