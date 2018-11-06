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Держдеп США закликав покарати винних у вбивстві Гандзюк

Новини » Політика    06.11.2018 - 04:14
Фото: Хізер Нойерт (U. S. Department of State)
Фото: Хізер Нойерт (U. S. Department of State)

Хізер Нойерт висловила співчуття рідним і близьким Гандзюк

Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що відповідальні за організацію та здійснення вбивства Катерини Гандзюк повинні бути покарані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Хізер Нойерт.

Хізер Нойерт висловила співчуття рідним і близьким Катерини Гандзюк.

"Напади на українське громадянське суспільство повинні припинитися. Відповідальні за організацію і здійснення цієї жахливої атаки повинні зустріти правосуддя", - заявила Нойерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти назвали помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського можливим посередником у вбивстві Катерини Гандзюк.

Зазначимо, керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що досудове розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк не є засекреченим.

Так, 4 листопада активістка померла в лікарні. Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКатерина ГандзюкВбивство
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