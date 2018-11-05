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В Совете Европы призвали защитить украинских активистов от нападений

Новости » Общество    05.11.2018 - 19:16
Фото: Совет Европы (coe.int)
Фото: Совет Европы (coe.int)

В СЕ заявили, что активисты не должны быть под угрозой нападений

В Совете Европы заявили, что активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии, а потому активистов следует защитить от нападений. Об этом заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

"Мы разделяем беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине. Активное гражданское общество является важным фактором для демократии и защитников прав человека. Поэтому, активисты не должны быть под угрозой нападений", - отметили в Совете Европы.

"Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование", - добавил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также ранее в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

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Новости Украины Совет ЕвропыактивистыЕкатерина Гандзюк
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