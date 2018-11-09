Вбивство Гандзюк не повинно бути безкарним, - єврокомісар Хан

Фото: Йоханнес Хан і Володимир Гройсман (twitter.com/JHahnEU)

Євросоюз стурбований вбивством Катерини Гандзюк

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан заявив, що Європейський союз стурбований вбивством активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Хана в Twitter.

"Я також підкреслив серйозну стурбованість Європейського союзу з приводу вбивства Катерини Гандзюк. В Україні не повинно бути безкарності! Більше того, я зазначив, що громадський мовник UA: ПЕРШИЙ повинен отримувати адекватну підтримку у відповідності з законом, щоб мати можливість виконувати свою важливу інформаційну функцію", - повідомив Хан.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала покарати винних у вбивстві Катерини Гандзюк.

Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що відповідальні за організацію та здійснення вбивства Катерини Гандзюк повинні бути покарані. Хізер Нойерт висловила співчуття рідним і близьким Катерини Гандзюк.

Крім того, у Раді Європи заявили, що активне громадянське суспільство відіграє важливу роль для розвитку демократії, а тому активістів слід захистити від нападів. Також раніше в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.