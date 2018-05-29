Убийство Бабченко: журналист говорил, что ему поступают угрозы в Facebook

Бабченко всегда говорил, что в России ему небезопасно

Журналист Аркадий Бабченко, убитый в своей квартире, говорил, что ему поступают угрозы в социальной сети Facebook. Об этом сообщила журналист Ирина Ромалийская в эфире телеканала ATR, передает корреспондент РБК-Украина.

"Антон Геращенко подтвердил сам факт убийства. Он (Бабченко, - ред.) возвращался домой с магазина, куда ходил за хлебом, а в подъезде его поджидал убийца. Он всегда говорил, что в России ему небезопасно, говорил, что ему угрожали. Здесь же он говорил, что ему постоянно идут угрозы и в фейсбуке, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить вид на жительство в Праге", - сообщила она в эфире канала ATR по телефонной связи.

Напомним, ранее бывший советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности смерти журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве вечером 29 мая.