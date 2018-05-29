Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко

Одна из версий убийства Бабченко - зачистка российскими спецслужбами

Бывший советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве вечером 29 мая. Бабченко убили возле его квартиры, когда он вышел в магазин, написал Геращенко в Facebook.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал Геращенко.

Также он отметил, что Бабченко был "последовательным противником путинского режима".

"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и Украине", - добавил Геращенко.

Он добавил также, что на место убийства выехала следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения вечером 29 мая 2018.