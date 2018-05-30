Аркадий Бабченко убит: подробности

Бабченко застрелен в спину в подъезде своего дома

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик сообщила о том, что в Деснянском районе Киева на улице Никольско-Слободской стреляли в мужчину – гражданина России, 1977 года рождения. Его обнаружила жена. От полученных ранений – выстрелов в спину, он скончался в карете скорой помощи. Позже стало известно о том, что погибший – известный российский журналист Аркадий Бабченко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на... Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Как известно, Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Некоторое время он жил в Праге, потом перебрался в Киев. Работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.

Убийство Бабченко: Геращенко рассказал подробности

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Зараз біля під‘їзду де був застрелений журналіст Аркадій Бабченко. Опубліковано Mykhailo Tkach 29 травня 2018 р.

В Нацполиции сообщили основную версию

Глава Нацполиции Киева Андрей Крыщенко назвал основную версию убийства Бабченко - это его профессиональная деятельность.

Бабченко поступали угрозы в Facebook

Журналистка Ирина Ромалийская сообщила о том, что Бабченко получил угрозы в Facebook. По ее словам, он пытался получить вид на жительство в Праге.

"Он всегда говорил, что в России ему небезопасно, говорил, что ему угрожали. Здесь же он говорил, что ему постоянно идут угрозы и в фейсбуке, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить вид на жительство в Праге", - заявила она в эфире телеканала ATR.

Собственное расследование проведут журналисты

Денис Бигус, украинский журналист, сообщил о том, что журналисты проведут собственное расследование убийства Аркадия Бабченко. По его словам, они займутся идентификацией камер наблюдения в районе происшествия.

Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе.... Опубліковано Denys Bihus 29 травня 2018 р.

Заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил о том, что убийство Аркадия Бабченко - это осознанное преступление, которое совершено по заказу спецслужб России.

"Он убит исключительно за свою профессиональную деятельность. В Российской Федерации ничего не делается случайно. Это продуманное, спланированное и целенаправленное политическое убийство", - заявил он.

Составлен фоторобот убийцы

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин опубликовал в своем Facebook фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко. Также он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа.