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Вбивство Бабченка: журналіст говорив, що йому надходять погрози в Facebook

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 22:54
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Бабченко завжди казав, що в Росії йому небезпечно

Журналіст Аркадій Бабченко, убитий у своїй квартирі, говорив, що йому надходять погрози в соціальній мережі Facebook. Про це повідомила журналіст Ірина Ромалійська в ефірі телеканалу ATR, передає кореспондент РБК-Україна.

"Антон Геращенко підтвердив сам факт вбивства. Він (Бабченко, - ред.) повертався додому з магазину, куди ходив за хлібом, а в під'їзді його очікував убивця. Він завжди говорив, що в Росії йому небезпечно, говорив, що йому погрожували. Тут же він говорив, що йому постійно йдуть погрози і в фейсбуці, і в коментарях в соцмережі, але він на це не реагував. Знаю, що він намагався отримати вид на проживання в Празі", - повідомила вона в ефірі каналу ATR по телефонному зв'язку.

Нагадаємо, раніше колишній радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко розповів подробиці смерті журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили у Києві ввечері 29 травня.

Аркадій Бабченко убитий: подробиці У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченко
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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