Убийство Бабченко готовила группа лиц, - Князев

Он уверен, что убийство готовила группа лиц

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев уверен, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко готовила группа лиц. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"Нажимать на курок пистолета необходимо одному человеку, но готовиться к такому преступлению, я думаю, что здесь одним человеком не обойдется", - отметил он.

Также Князев рассказал, что основной версией остается профессиональная деятельность погибшего, "другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет".

"Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершенное умышленно неизвестными лицами. Если бы все так было легко, мы бы, наверное, уже отчитывались о задержании лица, которое причастно к совершению указанного правонарушения", - подчеркнул Князев.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины занимается расследованием убийства журналиста Аркадия Бабченко вместе со следователями полиции.

Также ранее стало известно, что для расследования убийства журналиста следствие проведет все необходимые экспертизы.

Добавим, что украинские журналисты начали собственное расследование убийства своего коллеги Аркадия Бабченко.