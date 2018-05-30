Вбивство Бабченка: слідство проведе всі необхідні експертизи

По вбивству Бабченка сьогодні призначать судово-медичну експертизу

Для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство проведе всі необхідні експертизи. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Заплановано проведення всіх експертиз. Зокрема, буде проведена судово-медична експертиза. Поки ми не можемо повідомити більше інформації", - заявив Тракало.

Він підкреслив, що слідство поки не може розголошувати деталі розслідування вбивства Бабченка. У той же час спікер поліції Києва Оксана Блищик додала, що поки точно невідомо, коли саме буде проведена судово-медична експертиза.

"Час проведення судово-медичної експертизи сьогодні визначить суд", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські журналісти почали власне розслідування вбивства Бабченка.

"Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі. Микільсько-Слобідська 6/2, і далі в усі сторони - на масив і до метро", - повідомив журналіст Денис Бігус.

Також він звернувся за допомогою до власників камер відеоспостереження, які спрямовані на дорогу.