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Вбивство Бабченка: слідство проведе всі необхідні експертизи

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 10:29
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

По вбивству Бабченка сьогодні призначать судово-медичну експертизу

Для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство проведе всі необхідні експертизи. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Заплановано проведення всіх експертиз. Зокрема, буде проведена судово-медична експертиза. Поки ми не можемо повідомити більше інформації", - заявив Тракало.

Він підкреслив, що слідство поки не може розголошувати деталі розслідування вбивства Бабченка. У той же час спікер поліції Києва Оксана Блищик додала, що поки точно невідомо, коли саме буде проведена судово-медична експертиза.

"Час проведення судово-медичної експертизи сьогодні визначить суд", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські журналісти почали власне розслідування вбивства Бабченка.

"Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі. Микільсько-Слобідська 6/2, і далі в усі сторони - на масив і до метро", - повідомив журналіст Денис Бігус.

Також він звернувся за допомогою до власників камер відеоспостереження, які спрямовані на дорогу.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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