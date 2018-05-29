Журналісти почали власне розслідування вбивства Бабченка

Журналісти збирають інформацію з камер відеоспостереження біля місця вбивства Аркадія Бабченка

Українські журналісти почали власне розслідування вбивства Аркадія Бабченка. Про це 29 травня заявив українький журналіст Денис Бігус на своїй сторінці в Facebook.

"Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі. Микільсько-Слобідська 6/2 і далі в усі сторони - на масив і до метро", - написав журналіст.

Також він закликав усіх власників камер відеоспостереження, які дивляться на дорогу, і людей, які знають їх власників, звернутися до журналіста.

Впевнений, ви вже знаєте, що вбили Бабченко. Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі.... Опубліковано Denys Bihus 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, відомий російський журналіст Аркадій Бабченко помер від вогнепального поранення ввечері 29 травня 2018.

Прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик повідомила про те, що в Деснянському районі Києва на вулиці Микільсько-Слобідській стріляли у чоловіка – громадянина Росії, 1977 року народження. Його знайшла дружина. Від отриманих поранень - пострілів в спину, він помер в кареті швидкої допомоги. Пізніше стало відомо про те, що загиблий - відомий російський журналіст Аркадій Бабченко.

