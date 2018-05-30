Вбивство Бабченка готувала група осіб, - Князєв

Він впевнений, що вбивство готувала група осіб

Голова Національної поліції України Сергій Князєв впевнений, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка готувала група осіб. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Натискати на курок пістолета необхідно одній людині, але готуватися до такого злочину, я думаю, що тут однією людиною не обійдеться", - зазначив він.

Також Князєв розповів, що основною версією залишається професійна діяльність загиблого, "інші версії також мають право на існування, але є пріоритет".

"Любителів затримують на місці злочину. Цей злочин вчинений навмисно невідомими особами. Якби все так було легко, ми б, мабуть, уже звітували про затримання особи, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення", - наголосив Князєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Служба безпеки України займається розслідуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка разом зі слідчими поліції.

Також раніше стало відомо, що для розслідування вбивства журналіста слідство проведе всі необхідні експертизи.

Додамо, що українські журналісти почали власне розслідування вбивства свого колеги Аркадія Бабченка.



