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До розслідування вбивства Бабченка приєдналася СБУ

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 11:51
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)

СБУ займається розслідуванням разом зі слідчими поліції

Служба безпеки України (СБУ) займається розслідуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка разом зі слідчими поліції. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар відомства Олена Гітлянська.

"Ми допомагаємо розслідувати цю справу в межах своєї компетенції", - розповіла Гітлянська.

Вона також зазначила, що сьогодні СБУ зробить заяву щодо позиції служби відносно вбивства журналіста.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, Бабченко був убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

Вбивство Бабченка: слідство проведе всі необхідні експертизи Аркадій Бабченко убитий: подробиці
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Служба безпеки України, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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