До розслідування вбивства Бабченка приєдналася СБУ

СБУ займається розслідуванням разом зі слідчими поліції

Служба безпеки України (СБУ) займається розслідуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка разом зі слідчими поліції. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар відомства Олена Гітлянська.

"Ми допомагаємо розслідувати цю справу в межах своєї компетенції", - розповіла Гітлянська.

Вона також зазначила, що сьогодні СБУ зробить заяву щодо позиції служби відносно вбивства журналіста.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, Бабченко був убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.