После убийства Ковалева из Херсона выехал начальник налоговой службы

"Выехали на подконтрольную, доказали свою добропорядочность на полиграфе", - написал Клим в Facebook.

При этом чиновник не объяснил, почему оставался на оккупированной территории все это время.

Кроме того, по данным издания, погибший нардеп-коллаборационист Алексей Ковалев долгое время был покровителем Клима. Когда у начальника налоговой начались проблемы с карьерой, именно Ковалев помог вернуться ему на должность. Также, как сообщает "Мост", Климу помогал и депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак.

В свою очередь семья Ковалева, по информации СМИ, не платила налоги в бюджет.