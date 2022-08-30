Після вбивства Ковальова з Херсона виїхав начальник податкової служби

"Виїхали на підконтрольну, довели свою доброчесність на поліграфі", - написав Клим у Facebook.

При цьому чиновник не пояснив, чому залишався на окупованій території увесь цей час.

Окрім того, за даними видання, загиблий нардеп-колаборант Олексій Ковальов тривалий час був покровителем Клима. Коли у начальника податкової почалися проблеми з кар'єрою, саме Ковальов допоміг повернутися йому на посаду. Також, як повідомляє "Мост", Климу допомагав і депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак.

В свою чергу родина Ковальова, за інформацією ЗМІ, не платила податки у бюджет.