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Після вбивства Ковальова з Херсона виїхав начальник податкової служби

Фото: начальник ГУ ДПС у Херсонській області Ігор Клим (kherson tax gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Виконуючий обов'язки голови Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, АР Крим та Севастополі Ігор Клим виїхав з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

"Виїхали на підконтрольну, довели свою доброчесність на поліграфі", - написав Клим у Facebook.

При цьому чиновник не пояснив, чому залишався на окупованій території увесь цей час.

Окрім того, за даними видання, загиблий нардеп-колаборант Олексій Ковальов тривалий час був покровителем Клима. Коли у начальника податкової почалися проблеми з кар'єрою, саме Ковальов допоміг повернутися йому на посаду. Також, як повідомляє "Мост", Климу допомагав і депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак.

В свою чергу родина Ковальова, за інформацією ЗМІ, не платила податки у бюджет.

Нагадаємо, нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

Слідчий комітет Росії підтвердив смерть Олексія Ковальова внаслідок вогнепального поранення.

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ХерсонДержавна податкова служба