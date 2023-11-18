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УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно

Україна, Субота 18 листопада 2023 11:41
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УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно Фото: військовим пояснили, як отримати статус УБД (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Статус учасника бойових дій в Україні можуть отримати військові, які офіційно зареєстровані у військовій частині. В іншому випадку УБД отримати неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства ветеранів.

Хто може отримати статус УБД під час війни

  • військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби, Державної служби спецтранспорту, Управління Державної охорони України, Держспецзв'язку;
  • поліцейські;
  • особи рядового, начальницького складу ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • співробітники Служби судової системи;
  • особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони, брали участь у здійсненні заході для оборони України.

УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно

УБД для добровольців

Мінветеранів зазначає, що людина, яка приєдналася до Сил оборони добровільно, повинна бути офіційно оформлений у військовій частині як військовослужбовець.

Наголошується, що законодавством не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року.

УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно

Як оформити УБД

Для отримання статусу бойових дій командири військових частин та інших підрозділів протягом 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд відомчої комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року).

Такі комісії діють при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та інших органах. Якщо командир не надасть довідку, військовий самостійно може звернутися до комісії.

УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно

Як документи потрібно

Особа, які звільнилася зі служби, має надати військкомату такі документи:

  • заява щодо розгляду питання про отримання статусу УБД;
  • згода на збір та обробку персональних даних;
  • засвідчені копії паспорта, ідентифікаційний код;
  • два кольорових фото.

УБД під час війни: як отримати статус і що для цього потрібно

Нагадаємо, в Україні збираються спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Рада у першому читанні підтримала законопроєкти, згідно з якими УБД військовим надаватимуть автоматично.

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Додамо, що МОЗ скоротило терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер на медогляд є чотири дні.

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