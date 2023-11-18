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УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

Украина, Суббота 18 ноября 2023 11:41
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УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно Фото: военным объяснили, как получить статус УБД (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Статус участника боевых действий в Украине могут получить военные, официально зарегистрированные в воинской части. В другом случае УБД получить невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства ветеранов.

Кто может получить статус УБД во время войны

  • военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления Государственной охраны Украины, Госспецсвязи;
  • полицейские;
  • лица рядового, начальствующего состава ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • сотрудники Службы судебной системы;
  • лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны, принимали участие в осуществлении мероприятия для обороны Украины.

УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

УБД для добровольцев

Минветеранов отмечает, что человек, присоединившийся к Силам обороны добровольно, должен быть официально оформлен в воинской части как военнослужащий.

Отмечается, что законодательством не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года.

УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

Как оформить УБД

Для получения статуса боевых действий командиры воинских частей и других подразделений в течение 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны предоставить на рассмотрение ведомственной комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014).

Такие комиссии действуют при Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других органах. Если командир не предоставит справку, военный самостоятельно может обратиться к комиссии.

УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

Как документы нужны

Освободившееся со службы человек должен предоставить военкомату такие документы:

  • заявление о рассмотрении вопроса о получении статуса УБД;
  • согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • заверенные копии паспорта, идентификационный код;
  • два цветных фото.

УБД во время войны: как получить статус и что для этого нужно

Напомним, в Украине собираются упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержала законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.

Добавим, что Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть четыре дня.

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