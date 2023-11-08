Статус УБД військовим надаватимуть автоматично: Рада планує спростити процедуру

Верховна рада прийняла в першому читанні два законопроекти (№10062 та 9681), які стосуються автоматичного надання статусу учасника бойових дій (УБД). На їх базі буде створено спільний до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Як повідомив депутат, один з авторів проекту №10062, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, визнав, що тільки 15% військових отримали статус УБД через складну процедуру.

Проект про статус УБД

У вересні до Верховної ради внесли законопроект №10062, який покликаний прискорити отримання статусу учасника бойових дій.

Проектом пропонується передбачити:

інформаційну взаємодію між державними реєстрами у зв’язку з набуттям статусу учасника бойових дій;

встановлення можливості громадян подати заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, засобами Порталу ДІЯ та Єдиного державного реєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих захисників і захисниць;

встановлення особливостей набуття статусу УБД на підставі довідки в електронному вигляді.

Складний шлях

За інформацією Міністерства оборони України діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України - 60 тисяч, до Національної гвардії України - 90 тисяч, до Національної поліції України - 100 тисяч.

За даними Міністерства оборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у забезпеченні оборони отримали статус учасника бойових дій.