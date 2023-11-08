Статус УБД військовим надаватимуть автоматично: Рада планує спростити процедуру
Верховна рада прийняла в першому читанні два законопроекти (№10062 та 9681), які стосуються автоматичного надання статусу учасника бойових дій (УБД). На їх базі буде створено спільний до другого читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Як повідомив депутат, один з авторів проекту №10062, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, визнав, що тільки 15% військових отримали статус УБД через складну процедуру.
Проект про статус УБД
У вересні до Верховної ради внесли законопроект №10062, який покликаний прискорити отримання статусу учасника бойових дій.
Проектом пропонується передбачити:
- інформаційну взаємодію між державними реєстрами у зв’язку з набуттям статусу учасника бойових дій;
- встановлення можливості громадян подати заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, засобами Порталу ДІЯ та Єдиного державного реєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих захисників і захисниць;
- встановлення особливостей набуття статусу УБД на підставі довідки в електронному вигляді.
Складний шлях
За інформацією Міністерства оборони України діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України - 60 тисяч, до Національної гвардії України - 90 тисяч, до Національної поліції України - 100 тисяч.
За даними Міністерства оборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у забезпеченні оборони отримали статус учасника бойових дій.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2023 році фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.