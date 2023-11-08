ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Статус УБД військовим надаватимуть автоматично: Рада планує спростити процедуру

Україна, Середа 08 листопада 2023 14:32
UA EN RU
Статус УБД військовим надаватимуть автоматично: Рада планує спростити процедуру Фото: Рада зробила крок до автоматичного надання статусу учасника бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада прийняла в першому читанні два законопроекти (№10062 та 9681), які стосуються автоматичного надання статусу учасника бойових дій (УБД). На їх базі буде створено спільний до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Як повідомив депутат, один з авторів проекту №10062, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, визнав, що тільки 15% військових отримали статус УБД через складну процедуру.

Проект про статус УБД

У вересні до Верховної ради внесли законопроект №10062, який покликаний прискорити отримання статусу учасника бойових дій.

Проектом пропонується передбачити:

  • інформаційну взаємодію між державними реєстрами у зв’язку з набуттям статусу учасника бойових дій;
  • встановлення можливості громадян подати заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, засобами Порталу ДІЯ та Єдиного державного реєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих захисників і захисниць;
  • встановлення особливостей набуття статусу УБД на підставі довідки в електронному вигляді.

Складний шлях

За інформацією Міністерства оборони України діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України - 60 тисяч, до Національної гвардії України - 90 тисяч, до Національної поліції України - 100 тисяч.

За даними Міністерства оборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у забезпеченні оборони отримали статус учасника бойових дій.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2023 році фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки