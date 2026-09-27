УБД можуть повернути 100% вартості автоцивілки через "Дію": інструкція від Мінветеранів

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Спочатку страхова робить 50% знижку на поліс, а другу половину його вартості держава компенсує через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Скористатися програмою можуть ветерани, які мають:
Також є вимоги до автомобіля. Його не можна використовувати для перевезення пасажирів чи вантажів з комерційною метою. Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 куб. см, а для електромобіля потужність має бути до 100 кВт.
Страховий поліс має бути оформлений у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. При цьому в договорі повинна бути застосована саме пільга для ветеранів.
Якщо автоцивілку оформити без пільги, компенсацію за неї отримати не можна.
Перевірити перелік страхових компаній можна на сайті МТСБУ.
Подати заявку можна в "Дії":
Система автоматично перевіряє інформацію про ветерана, автомобіль та страховий поліс у відповідних реєстрах.
Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки протягом календарного року. Поліс має бути чинним на момент подання заявки.
Також система перевіряє, чи є автомобіль та його власник у відповідному реєстрі МВС, а інформація про договір - у базі МТСБУ.
Якщо після отримання компенсації ветеран стане винуватцем ДТП, наступного року скористатися пільговою автоцивілкою він не зможе.
Найчастіше проблема може виникати через невідповідність даних у державних реєстрах. У такому разі варто перевірити чинність поліса, РНОКПП, VIN автомобіля та інформацію про пільговий статус.
Якщо помилка стосується страхового поліса, потрібно звернутися до страхової компанії, щоб вона виправила дані в системі МТСБУ. Якщо не знаходиться інформація про автомобіль або його технічні характеристики, слід звернутися до сервісного центру МВС.
Після виправлення даних заявку можна подати повторно.
Раніше РБК-Україна розповідало, що водії в Україні можуть користуватися електронним полісом автоцивілки в "Дії" замість паперового документа. Цифровий поліс має юридичну силу, а його чинність можна перевірити безпосередньо в застосунку або в базі МТСБУ.
Також ми писали, чи можуть оштрафувати водія за відсутність електронних документів про страхування авто.