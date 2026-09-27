УБД могут вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію": инструкция от Минветеранов

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут получить компенсацию за автогражданку. Сначала страховая производит 50% скидку на полис, а вторую половину его стоимости государство компенсирует через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Воспользоваться программой могут ветераны, которые имеют:
Также есть требования к автомобилю. Его нельзя использовать для перевозки пассажиров или грузов в коммерческих целях. Объем двигателя не должен превышать 2500 куб. см, а для электромобиля мощность должна быть до 100 кВт.
Страховой полис должен быть оформлен в страховой компании, являющейся членом МТСБУ. При этом в договоре должна применяться именно льгота для ветеранов.
Если автогражданку оформить без льготы, компенсацию за нее получить нельзя.
Проверить перечень страховых компаний можно на сайте МТСБУ.
Подать заявку можно в "Дії":
Система автоматически проверяет информацию о ветеране, автомобиле и страховом полисе в соответствующих реестрах.
Компенсацию можно получить только по одному договору автогражданки в течение календарного года. Полис должен действовать на момент подачи заявки.
Также система проверяет, есть ли автомобиль и его владелец в соответствующем реестре МВД, а информация о договоре - в базе МТСБУ.
Если после получения компенсации ветеран станет виновником ДТП, в следующем году воспользоваться льготной автогражданкой он не сможет.
Зачастую проблема может возникать из-за несоответствия данных в государственных реестрах. В таком случае следует проверить силу полиса, РНОКПП, VIN автомобиля и информацию о льготном статусе.
Если ошибка касается страхового полиса, следует обратиться в страховую компанию, чтобы она исправила данные в системе МТСБУ. Если нет информации об автомобиле или его технических характеристиках, обратитесь в сервисный центр МВД.
После исправления данных заявку можно подать повторно.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что водители в Украине могут пользоваться электронным полисом автогражданки в "Дії" вместо бумажного документа. Цифровой полис имеет юридическую силу, а его силу можно проверить непосредственно в приложении или в базе МТСБУ.
Также мы писали, могут ли оштрафовать водителя за отсутствие электронных документов о страховании авто.