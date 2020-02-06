УАФ отклонила апелляцию "Динамо" на проведение матча без зрителей

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола (АК УАФ) в полном объеме отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение по матчу 14 тура чемпионата Украины против "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Таким образом, наказание киевского клуба домашним поединком при пустых трибунах и штрафом в размере 500 тысяч гривен остается в силе. "Динамо" сохраняет возможность оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, центральный поединок тура был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону бразильских игроков "горняков". Тайсон не выдержал оскорблений и ответил им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "бело-синих", а также Тайсона одним матчем дисквалификации за неспортивное поведение.

Пока точно неизвестно, какой именно поединок "Динамо" будет проводить без зрителей. В первом домашнем матче после зимней паузы киевляне встретятся с "Ворсклой". Именно в этой игре украинская Премьер-лига планирует впервые применить систему видеоповторов.