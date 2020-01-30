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Систему видеоповторов впервые применят в УПЛ на матче "Динамо" - "Ворскла"

Новости » Спорт     30.01.2020 - 14:42
Систему видеоповторов впервые применят в УПЛ на матче "Динамо" - "Ворскла"
Фото: "Ворскла" - "Динамо" (0:5) в матче 8 тура УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)

Этот поединок запланирован на 22 февраля

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) впервые применят в украинской Премьер-лиге на матче 19 тура между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой". Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Этот поединок состоится в Киеве 22 февраля. К слову, уже 23 числа VAR будет задействована на другом матче УПЛ "Шахтер" - "Десна".

VAR была официально включена в правила футбола в 2018 году после тестового использования на ряде локальных и международных турниров. Впервые она была задействована на чемпионате мира-2018. После этого технология получила повсеместное распространение и используется в чемпионатах Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и т.д.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал использовать видеоповторы со стадии плей-офф Лиги чемпионов и финала Лиги Европы-2018/19. В текущем сезоне VAR используется во всех матчах ЛЧ, а в ЛЕ применяется со стадии плей-офф.

Напомним, впервые система VAR заработала в режиме онлайн в чемпионате Украины на матче юношеских команд между "Динамо" и львовскими "Карпатами".

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