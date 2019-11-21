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УАФ вынес наказание "Динамо" за поведение фанатов в матче с "Шахтером"

Новости » Спорт     21.11.2019 - 15:01
УАФ вынес наказание "Динамо" за поведение фанатов в матче с "Шахтером"
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевский клуб проведет матч без зрителей и заплатит штраф в размере 500 000 гривен

"Динамо" наказано матчем при пустых трибунах и штрафом в 500 тысяч гривен за расистские проявления со стороны болельщиков в матче 14 тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:1). Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).

Кроме того, предусмотрен еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца текущего сезона. Также футболист "Шахтера" Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру и еще на две условно.

Напомним, центральный поединок тура был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону бразильских игроков "горняков". Тайсон не выдержал оскорблений и ответил им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

Позже полиция Харькова заявила об открытии уголовного производства по факту неправомерного поведения болельщиков киевского клуба во время матча.

"Динамо" в следующем домашнем матче сыграет с "Мариуполем". Однако у "бело-синих"есть право на апелляцию, поэтому пока неизвестно, пройдет ли именно встреча с приазовской командой при пустых трибунах.

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