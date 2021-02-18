УАФ хочет увеличить допустимое количество зрителей на матчах еврокубков

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила запрос в УЕФА касательно увеличения допустимого количества зрителей на трибунах на матчах в Украине. Хотят добиться допуска до 50% от общего количества мест на стадионе.

Он хочет, чтобы разрешенное количество зрителей увеличилось от текущего лимита в 30% от общего числа мест на стадионах. Это касается не только матчей еврокубков при участии Динамо и Шахтера, а также игр сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 и поединков национальной команды по футзалу в рамках квалификации на Евро-2022.

"УАФ обратилась в УЕФА с просьбой увеличить допустимую квоту болельщиков на ближайших домашних матчах наших национальных сборных, а также Динамо и Шахтер в еврокубках, с 30% до 50% от общего количества имеющихся мест", - сказал Павелко.

На матч Динамо - Брюгге, который завершился вничью 1:1 сегодня, продавали билеты только на сектора нижнего яруса НСК Олимпийского в количестве 30% мест от общего числа именно на нижнем ярусе.