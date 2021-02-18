ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

50% заполнения: на спортивные стадионы разрешили пускать посетителей

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 00:12
50% заполнения: на спортивные стадионы разрешили пускать посетителей Фото: НСК Олимпийский (instagram.com/olympic.nsc)
Автор: Даша Харченко

С 24 февраля в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин. Так, Кабмин разрешил проведение массовых мероприятий на стадионах со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест.

Об этом говорится в постановлении на сайте правительства.

В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществление обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

"Организатор мероприятия является ответственным за нанесение горизонтальной разметки или других средств дистанционирования для соблюдения между лицами физической дистанции не менее чем 1,5 метра в случае проведения мероприятия с размещением лиц стоя", - говорится в постановлении.

Напомним, в среду 24 февраля, вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.

Больше про новые карантинные ограничения вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карантин Коронавирус
NEWS
Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели
Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами