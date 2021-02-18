50% заполнения: на спортивные стадионы разрешили пускать посетителей

С 24 февраля в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин. Так, Кабмин разрешил проведение массовых мероприятий на стадионах со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест.

Об этом говорится в постановлении на сайте правительства .

В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществление обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

"Организатор мероприятия является ответственным за нанесение горизонтальной разметки или других средств дистанционирования для соблюдения между лицами физической дистанции не менее чем 1,5 метра в случае проведения мероприятия с размещением лиц стоя", - говорится в постановлении.