Шахтер начал продажу билетов на матч с Маккаби в Киеве: известны цены
Шахтер объявил, что ответный матч с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы пройдет со зрителями. И начал продажу билетов на поединок, который пройдет 25 февраля на НСК Олимпийский, а начало игры - в 19:55.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Клуб не назвал точное количество билетов, которые будут доступны для приобретения, но очевидно, что их будет не более 50% от вместительности Олимпийского, согласно распоряжению Кабинета министров Украины. А исходя из количества билетов, которые продают на встречу Динамо - Брюгге (30% мест нижнего яруса на НСК), их будет существенно меньше.
Стоимость билетов на обычные места колеблется от 100 до 700 гривен в зависимости от сектора. Билеты категории The Club стоят от тысячи до 1,5 тысяч гривен, The Lounge - 4 тысячи, Sky Box - от 6 до 10 тысяч.
Для обычных болельщиков покупка билетов будет доступна с 20 февраля, а с четверга, 18 февраля, купить пропуски на матч смогут владельцы абонементов, а также болельщики, посетившие матч Шахтер - Интер в Лиге чемпионов осенью. Все билеты будут продаваться онлайн с привязкой к удостоверению личности - паспорту, загранпаспорту или водительскому удостоверению. Их соответствие будут проверять при входе на стадион.
Напомним, в среду Кабинет министров разрешил допуск болельщиков на спортивные мероприятия. Заполнять трибуны можно в пределах половины от общего количества мест на арене при условии соблюдения социальной дистанции между болельщиками.
Также известно, что с 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.