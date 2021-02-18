УАФ хоче збільшити допустиму кількість глядачів на матчах єврокубків
Українська асоціація футболу (УАФ) направила запит в УЄФА щодо збільшення допустимої кількості глядачів на трибунах на матчах в Україні. Хочуть домогтися допуску до 50% від загальної кількості місць на стадіоні.
Про це заявив глава УАФ Андрій Павелко в Facebook.
Він хоче, щоб дозволену кількість глядачів збільшилася від поточного ліміту 30% від загального числа місць на стадіонах. Це стосується не тільки матчів єврокубків за участю Динамо і Шахтаря, а також ігор збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022 і поєдинків національної команди з футзалу в рамках кваліфікації на Євро-2022.
"УАФ звернулася до УЄФА з проханням збільшити допустиму квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах наших національних збірних, а також Динамо і Шахтар в єврокубках, з 30% до 50% від загальної кількості наявних місць", - сказав Павелко.
На матч Динамо - Брюгге, який завершився внічию 1:1 сьогодні, продавали квитки лише на сектори нижнього ярусу НСК "Олімпійського" в кількості 30% місць від загального числа саме на нижньому ярусі.
Раніше Шахтар оголосив, що повторний матч з Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи пройде з глядачами. І почав продаж квитків на поєдинок, який пройде 25 лютого на НСК Олімпійський, а початок гри - о 19:55.
Нагадаємо, у середу Кабінет міністрів дозволив допуск вболівальників на спортивні заходи. Заповнювати трибуни можна більше половини від загальної кількості місць на арені за умови дотримання соціальної дистанції між уболівальниками.