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УАФ и "Динамо" уладили ситуацию с вызовом игроков в сборную Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 21:13
УАФ и "Динамо" уладили ситуацию с вызовом игроков в сборную Украины Фото: Сергей Сидорчук и Георгий Бущан (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отчитался об успешных переговорах с руководством киевского "Динамо" по ситуации с тренировочным сбором национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост функционера в Facebook.

Президент УАФ пообщался по телефону с президентом чемпиона Украины. Тема беседы – отказ тренерского штаба и руководства столичного гранда отпустить игроков в сборную Украины в конце апреля.

"Игорь Суркис заверил, что все футболисты "Динамо", которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной", – написал Павелко.

Итак, тренировочный сбор "сине-желтых" начнется в Словении 2 мая. В ряды сборной Украины, которая 1 июня сыграет в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии, наставник команды Александр Петраков вызвал 11 "динамовцев".

Напомним, что тренерский штаб сборной подготовил резервный список исполнителей на случай продолжения конфронтации.

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Динамо ЧМ-2022 Андрей Павелко Футбол
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