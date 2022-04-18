УАФ і "Динамо" владнали ситуацію з викликом гравців до збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відзвітував про успішні перемовини з керівництвом київського "Динамо" щодо ситуації з тренувальним збором національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис функціонера у Facebook .

Президент УАФ поспілкувався телефоном із президентом чемпіона України. Тема бесіди – відмова тренерського штабу та керівництва столичного гранда відпустити гравців у збірну України наприкінці квітня.

"Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти "Динамо", яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту "Динамо" за розуміння і підтримку національної збірної", – написав Павелко.

Отже, тренувальний збір "синьо-жовтих" розпочнеться у Словенії 2 травня. До лав збірної України, яка 1 червня зіграє у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії, керманич команди Олександр Петраков викликав 11 "динамівців".