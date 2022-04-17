Суркис нашел объяснение отказу "Динамо" отпустить игроков в сборную Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Чемпион Украины отреагировал на появление в сети письма руководства "Динамо" к УАФ с отказом отпустить игроков в ряды сборной Украины в конце апреля. В клубе сослались на позицию главного тренера Мирчи Луческу, который считает более рациональным предоставить футболистам практику в благотворительном турне "Динамо".

В столичном гранде убеждены, что обеспечат высокие результаты выступлений "динамовцев" в сборной благодаря игровому тонусу. Такой подход назвали "направленным на повышение боеспособности" вызванных в лагерь "сине-желтых" исполнителей.

"Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков "Динамо", вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу", – заявил Суркис.