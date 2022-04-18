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Петраков составил резервный список сборной Украины из-за демарша "Динамо", – СМИ

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 13:31
Петраков составил резервный список сборной Украины из-за демарша "Динамо", – СМИ Фото: Александр Петраков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым определился с перечнем исполнителей, которые будут заменены в составе национальной команды представителей "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Наставник "сине-желтых" готов обойтись без футболистов "Динамо" на тренировочном сборе в Словении. Петраков пригласит представителей других клубов УПЛ.

В список резервистов попали хавбеки "Шахтера" Бондаренко и Судаков, полузащитник "Колоса" Тотовицкий, один из лидеров "Зари" Назарина, дуэт из СК "Днепр-1" Сваток и Ярмолюк, а также хавбек "Александрии" Калитвинцев. Список расширится, если переговоры с "Динамо" не изменят ситуацию.

Накануне чемпион Украины отказался отпустить игроков "Динамо" в ряды сборной Украины в конце апреля. В клубе сослались на позицию главного тренера, который считает более рациональным предоставить футболистам практику в благотворительном турне "Динамо".

Напомним, что УЕФА объявил дату матча сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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