"У них закінчуються боєприпаси". У Байдена знову закликали Конгрес виділити гроші Україні

"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі й вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони, - заявив посадовець Білого дому. - Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку. Їм (українцям, - ред.) потрібна підтримка і вона потрібна зараз", - сказав радник.

Водночас коментуючи розгляд законопроєкту про допомогу Україні в американському Конгресі, Кірбі наголосив, що час має значення.

Допомога США для України

Нагадаємо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів: 47,69 млрд доларів проти заявлених 60,06 млрд доларів.

Білий дім віддає перевагу законопроекту про допомогу Україні, який раніше підтримав Сенат.

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