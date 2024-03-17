"У них заканчиваются боеприпасы". У Байдена снова призвали Конгресс выделить деньги Украине

"У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны, - заявил чиновник Белого дома. - Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении. Им (украинцам, - ред.) нужна поддержка и она нужна сейчас", - сказал советник.

В то же время, комментируя рассмотрение законопроекта о помощи Украине в американском Конгрессе, Кирби подчеркнул, что время имеет значение.

Помощь США для Украины

Напомним, что после провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств: 47,69 млрд долларов против заявленных 60,06 млрд долларов.

Белый дом предпочитает законопроект о помощи Украине, который ранее поддержал Сенат.

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