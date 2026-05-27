"У Вірменії є вибір": Пашинян жорстко відповів на випади Лукашенка

Під час мітингу у місті Абовян Пашинян заявив, що Вірменія більше не покладатиметься лише на одного союзника.

"Ми не будемо сподіватися на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровід", - наголосив він.

Нові маршрути та газопровід

За словами прем’єра, Вірменія розвиває нові транспортні та енергетичні маршрути.

"У нас є залізниця із Заходу на Схід, раніше відкрилася залізниця Ахалкалакі - Карс, а до цього відкрилася залізниця через територію Азербайджану", - додав він.

Пашинян також згадав заявив про майбутній запуск проєкту TRIPP і нового газопроводу через територію Вірменії.

"Скоро відкриється TRIPP, через нашу територію пройде газопровід, ми за рахунок цього транзиту матимемо власний газ. За цей транзит нам платитимуть газом", - пояснив він.

Вибір між ЄАЕС і Європою

Прем’єр також наголосив, що Вірменія поки планує залишатися членом Євразійського економічного союзу, паралельно продовжуючи реформи за європейськими стандартами.

"Як тільки настане час зробити вибір, народ Вірменії зробить цей вибір. Моя велика заслуга в тому, що у народу є альтернатива, щоб ніхто не зміг сказати: "Кому потрібна Вірменія, куди вона дінеться", - зазначив він.

За його словами, Вірменія поступово перетворюється на "перехрестя світу" та стає важливою як для Заходу, так і для Сходу.

"Усі ці сторони мають зробити найкращу пропозицію народу Вірменії, який і зробить свій вибір. Ми більше не конфліктний глухий кут, ми перехрестя світу, у народу Вірменії є вибір", - підкреслив Пашинян.

Відповідь Лукашенку

Звертаючись до Лукашенка, він наголосив, що часи, коли на Вірменію можна було тиснути економічно, залишилися у минулому.

"Вірменія вже не країна тисяч і десятків тисяч, а країна мільярдів і трильйонів. Це вже не країна, яку пограбували ви та ваші партнери", - заявив прем'єр Вірменії.

Він також нагадав заяви Лукашенка про участь у підготовці 44-денної війни проти Вірменії та звинуватив його у спробах впливати на Єреван через ЄАЕС.

"Я скажу прямо. Вірменія не тільки не збирається виходити з ЄАЕС, але я єдиний чиновник, який входить до двох керівних органів Союзу одночасно. Ці важелі я збираюся використовувати і буду використовувати, щоб Лукашенко не зміг використати ЄАЕС проти Вірменії Усі гучні заяви - порожні заяви. Ті, хто виступає з такими заявами, не розуміють, що вони копають могилу ЄАЕС", - підсумував він.