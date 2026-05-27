"У Армении есть выбор": Пашинян жестко ответил на выпады Лукашенко

Во время митинга в городе Абовян Пашинян заявил, что Армения больше не будет полагаться только на одного союзника.

"Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод", - подчеркнул он.

Новые маршруты и газопровод

По словам премьера, Армения развивает новые транспортные и энергетические маршруты.

"У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки - Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана", - добавил он.

Пашинян также упомянул заявил о предстоящем запуске проекта TRIPP и нового газопровода через территорию Армении.

"Скоро откроется TRIPP, через нашу территорию пройдет газопровод, мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ. За этот транзит нам будут платить газом", - пояснил он.

Выбор между ЕАЭС и Европой

Премьер также подчеркнул, что Армения пока планирует оставаться членом Евразийского экономического союза, параллельно продолжая реформы по европейским стандартам.

"Как только наступит время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор. Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог сказать: "Кому нужна Армения, куда она денется", - отметил он.

По его словам, Армения постепенно превращается в "перекресток мира" и становится важной как для Запада, так и для Востока.

"Все эти стороны должны сделать лучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор", - подчеркнул Пашинян.

Ответ Лукашенко

Обращаясь к Лукашенко, он подчеркнул, что времена, когда на Армению можно было давить экономически, остались в прошлом.

"Армения уже не страна тысяч и десятков тысяч, а страна миллиардов и триллионов. Это уже не страна, которую ограбили вы и ваши партнеры", - заявил премьер Армении.

Он также напомнил заявления Лукашенко об участии в подготовке 44-дневной войны против Армении и обвинил его в попытках влиять на Ереван через ЕАЭС.

"Я скажу прямо. Армения не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник, который входит в два руководящих органа Союза одновременно. Эти рычаги я собираюсь использовать и буду использовать, чтобы Лукашенко не смог использовать ЕАЭС против Армении Все громкие заявления - пустые заявления. Те, кто выступает с такими заявлениями, не понимают, что они копают могилу ЕАЭС", - подытожил он.