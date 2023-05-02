У Вінниці та Житомирі викрили ділків, які профінансували "ДНР" на 50 млн гривень

Правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
СБУ та ДБР викрили організаторів оборудки в результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі. Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донецької області на підконтрольну Україні територію.
Зазначається, що такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" та "зборів". Далі ці гроші спрямовували на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.
За даними СБУ, для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донецької області ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та РФ. Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.
Повідомляється, що оборудка діяла ще до початку повномасштабної війни.
Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму). Серед підозрюваних - директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.
Планується винесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.
Нагадаємо, двох жителів Горлівки, які вступили до лав "ДНР" та вирішили воювати проти ЗСУ на Донбасі, засудили до 15 років тюрми.
Окрім того, в Одеській області затримали інформатора, який "зливав" окупантам дані про оборону заводів.
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